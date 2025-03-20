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20 березня 2025, 10:47

Російський шпигун із Придністров’я намагався вкрасти дронові технології України

20 березня 2025, 10:47
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фото: СБУ
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СБУ затримала ще одного агента російської воєнної розвідки поблизу Одеси. Ним виявився мешканець невизнаного Придністров’я, який намагався здобути секретні українські розробки у сфері безпілотних систем

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Щоб виконати вороже завдання, фігурант прибув на Одещину і мав завербувати військовослужбовця ЗСУ, який працює з дронами.

Після встановлення "контакту" з українським воїном агент сподівався отримати через нього технічну документацію на новітні ударні та розвідувальні українські БпЛА.

На всіх етапах ворожої спецоперації шпигун доповідав своєму куратору – "заступнику міністра оборони Придністров’я", що співпрацює з російським ГРУ.

СБУ викрила агента одразу, коли він прибув до України під виглядом підприємця, який нібито імпортує українську продовольчу продукцію.

Надалі був документуваний кожен крок зловмисника, що дозволило затримати його "на гарячому", коли він намагався одержати флеш-носій з таємною інформацією у сфері БпЛА.

За матеріалами справи, фігурант планував вивезти її до невизнаного Придністров’я, щоб налагодити там власне виробництво бойових дронів для РФ. Утім, Служба безпеки зірвала плани ворога.

Крім того, під час затримання у шпигуна виявили два пістолети, які наразі направили на експертизу.

Фігуранту оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше в Одесі затримали 21-річного російського агента, який шукав "шпарини" у ППО.

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Одеса СБУ агент рф Придністров'я дронові технології
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