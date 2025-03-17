Посадовця військової частини, який крав пальне, призначене для оборони Харківщини, можуть засудити до 15 років позбавлення волі

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно посадовця однієї з військових частин, який організував схему заробітку на пальному, яке призначалось для потреб підрозділу, що тримає оборону на Харківському напрямку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДБР.

Правоохоронці встановили, що красти пальне заступник командира військової частини почав ще на Миколаївщині й продовжив на Харківщині, куди передислокувався його підрозділ. Протягом 2023-2024 років він підробляв документацію щодо обсягів використання пального, завищуючи показники витрати, а залишок пального продавав. Зливати та вивозити пальне посадовець примушував підлеглих.

За цей час зловмисник встиг ошукати армію майже на 1 мільйон гривень. Посадовця затримали. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Харкові працівники ТЦК збили велосипедиста і влаштували за ним погоню.