Росіяни обстріляли підприємство на Харківщині: є руйнації, виникла масштабна пожежа
Рятувальники ліквідували наслідки російського удару БпЛА у Чугуївському районі
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Внаслідок ворожого обстрілу у виробничій будівлі цивільного підприємства сталися руйнації та пожежа на площі 1000 кв.м. Вогнеборці ліквідували пожежу.
На щастя, жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, у ніч на 17 березня російська армія запустила по Україні 174 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 90 дронів, ще 70 – локаційно втрачені.
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