У Харкові працівник ТЦК розбив вікно в авто і розпилив газовий балончик у бік водія
В Харкові людина у військовій формі напала на водія вантажівки
Відповідний ролик опублікували у Телеграм-каналі Харків 1654 Місто-герой, передає RegioNews.
На відео видно, як чоловік розбиває скло у кабіні автомобіля, а потім розпилює газ у бік водія.
Обережно, на відео присутня ненормативна лексика!
Причини конфлікту не повідомляються, але користувачі пишуть, що нападник – працівник ТЦК.
Нагадаємо, на Харківщині судитимуть 45-річного чоловіка, який виправдовував та підтримував російську агресію.
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