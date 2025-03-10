У Дніпрі водій Tesla "прокатав" на капоті працівника ТЦК
Чоловік «прокатав», як стверджується, працівника ТЦК на капоті авто у місті Дніпро
Як передає RegioNews, відповідний відеоролик активно поширюють у Телеграм-каналах.
На відео видно, як чоловік у військовій формі лежить на капоті авто, тримаючись за склоочисники і щось вигукую у бік кермувальника транспортного засобу.
Судячи з ролика, електротомобіль їде досить швидко.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області ППО збила російський розвідувальний безпілотник.
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