Мобілізація з порушеннями: посадовцям ТЦК і ВЛК загрожує ув'язнення

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Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який передбачає введення кримінальної відповідальності за порушення законодавства у сфері оборони, мобілізації та мобілізаційної підготовки, вчинені керівниками ТЦК та головами та членами ВЛК

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає RegioNews.

За його словами, законодавчу ініціативу №12442 підтримали 273 нардепи.

Так, проєктом пропонується встановлення кримінальної відповідальності за:

порушення порядку проведення медичного огляду (військово-лікарської експертизи) для визначення придатності за станом здоров’я до військової служби (нова ст. 337-1 КК);

порушення військово службовою особою порядку призову (прийняття) громадян на військову службу (нова ст. 426-2 КК);

розширити коло суб’єктів корупційного кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 ("Незаконне збагачення") КК, шляхом вказівки в п. 1 примітки до вказаної норми на голів, їх заступників, членів та секретарів позаштатних постійно діючих військово-лікарських комісій або лікарсько-льотних комісій.

За відповідні порушення, вчинені в умовах воєнного стану, передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років.

Серед авторів законопроєкту – Максим Павлюк (фракція "Слуга народу"), Вадим Івченко ("Батьківщина"), Володимир Арешонков (депутатська група "Довіра").

Нагадаємо, на Тернопільщині судитимуть працівників ТЦК, які заробляли на військовозобов'язаних до 150 тисяч доларів на місяць.

В Одеській області правоохоронці затримали працівника ТЦК, який вимагав 50 тисяч гривень за відстрочку від призову.