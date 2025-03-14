Массированный удар по Харькову: пострадали 7 гражданских, среди них – 4 ребенка

фото: ГСЧС Харьковщины

Вечером 13 марта, около 20:40, российские захватчики совершили массированную атаку на Харьков ударными БпЛА. Пострадали семь человек, среди них – четыре ребенка в возрасте от 11 месяцев до 8 лет

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины, информирует RegioNews.

Были зафиксированы три попадания на открытых территориях в разных районах Харькова.

"По предварительной информации медиков Областного центра экстренной медицинской помощи в результате одного из взрывов 7 человек получили острую реакцию на стресс: 4 детей, 2 женщины и мужчина. Также повреждено остекление трех частных домов", – говорится в сообщении.

В результате четвертого попадания возник пожар в нежилой постройке, который оперативно ликвидировали бойцы ГСЧС.

Напомним, вечером 13 марта российские оккупанты нанесли удары беспилотниками по Харькову. В нескольких районах города фиксировали попадания.