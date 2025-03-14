11:29  13 марта
Мэр Венеции наградил украинского военного, спасшего раненого туриста
11:23  13 марта
В "Резерв+" уже сгенерировали более 30 тысяч электронных направлений на ВВК
11:06  13 марта
Готовила двойной теракт в Николаеве: СБУ задержала агентку ФСБ
UA | RU
UA | RU
14 марта 2025, 00:05

Массированный удар по Харькову: пострадали 7 гражданских, среди них – 4 ребенка

14 марта 2025, 00:05
Читайте також українською мовою
фото: ГСЧС Харьковщины
Читайте також
українською мовою

Вечером 13 марта, около 20:40, российские захватчики совершили массированную атаку на Харьков ударными БпЛА. Пострадали семь человек, среди них – четыре ребенка в возрасте от 11 месяцев до 8 лет

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины, информирует RegioNews.

Были зафиксированы три попадания на открытых территориях в разных районах Харькова.

"По предварительной информации медиков Областного центра экстренной медицинской помощи в результате одного из взрывов 7 человек получили острую реакцию на стресс: 4 детей, 2 женщины и мужчина. Также повреждено остекление трех частных домов", – говорится в сообщении.

В результате четвертого попадания возник пожар в нежилой постройке, который оперативно ликвидировали бойцы ГСЧС.

Напомним, вечером 13 марта российские оккупанты нанесли удары беспилотниками по Харькову. В нескольких районах города фиксировали попадания.

РФ война Харьков оккупанты ГСЧС БПЛА атака пострадавшие шахед
Оккупанты бьют по прифронтовым населенным пунктам на Запорожье: работает ПВО
13 марта 2025, 21:20
Войска РФ обстреляли Днепропетровщину: ранены мирные жители
13 марта 2025, 18:46
Россияне атаковали Херсон БпЛА: ранены 3 гражданских
13 марта 2025, 17:00
Все новости »
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
Убийство из-за ревности: жителю Днепропетровщины объявили подозрение
14 марта 2025, 00:57
В Одесской области четверо мужчин на надувной лодке пытались добраться до Румынии
14 марта 2025, 00:41
Ядерное топливо для Украины: есть ли шанс возродить добычу урана
14 марта 2025, 00:20
ДТП с тремя погибшими на Житомирщине: полиция ищет свидетелей
14 марта 2025, 00:03
В Черкассах задержали мужчину, который ударил знакомого ножом в шею
13 марта 2025, 23:55
На Волыни судили мужчину, который набросился на знакомого с горловиной разбитой бутылки
13 марта 2025, 23:40
В Кировоградской области мужчина забил женщину до смерти
13 марта 2025, 23:20
Младшему 3 года: в налоговой службе рассказали, сколько среди украинцев миллионеров
13 марта 2025, 22:55
Стало известно, о каких "красных линиях" Украина заявила США во время переговоров в Саудовской Аравии
13 марта 2025, 22:10
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »