Фото: ДСНС

87-річна жителька Харківщини палила траву та сміття біля будинку. В результаті це обернулось трагедією

Про це повідомляє ДСНС у Харківській області, передає RegioNews.

Протягом двох днів рятувальники ліквідували 93 пожежі в області. Вогонь знищив 76 гектарів сухої рослинності. При цьому фахівці звертають увагу, що часто такі пожежі поширюються на житловий сектор, лінії електропередач та інші об’єкти. На жаль, є випадки коли гинуть та травмуються люди.

Так, у Новопокровці 87-річна жінка спалювала суху траву та сміття біля свого будинку. Проте вона втратила контроль над ситуацією і опинилась прямо в осередку пожежі. На жаль, жінка втратила свідомість і померла.

"Шановні громадяни! Нагадуємо, що за знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, спалювання стерні, сухої рослинності або її залишків чинним законодавством передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність", - нагадали в ДСНС.

Нагадаємо, що на Волині під час спалювання сухої трави постраждав 66-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні з опіками другого ступеня.