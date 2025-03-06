Атака на Суми: "шахед" влучив у складське приміщення, загинула людина
Одна людина загинула внаслідок атаки російських ударних дронів по Сумах
Про це повідомив виконувач обов'язків мера Сум Артем Кобзар, передає RegioNews.
Зазначається, що ворожий шахед влучив в одне із складських приміщень. Виникла пожежа.
"Шановні сумчани, після сьогоднішньої атаки ворожих "шахедів", на жаль, є інформація про одну загиблу людину", – повідомив Кобзар.
За даними МВС, загинув чоловік, який за попередньою інформацією, працював охоронцем.
Нагадаємо, у Харкові в результаті нічної дронової атаки фіксуються руйнування у багатоповерхівці, є постраждалі.
Раніше ми повідомляли, що, у середу, 5 березня, близько 22 години прогримів вибух у Кривому Розі. Російська балістична ракета влучила в готель. Є поранені та загиблі. Рятувальна операція триває.