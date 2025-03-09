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09 марта 2025, 13:45

На Харьковщине из-за сжигания травы погибла пожилая женщина

09 марта 2025, 13:45
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Фото: ГСЧС
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87-летняя жительница Харьковщины жгла траву и мусор возле дома. В результате это обернулось трагедией

Об этом сообщает ГСЧС в Харьковской области, передает RegioNews.

В течение двух дней спасатели ликвидировали 93 пожара в области. Огонь уничтожил 76 гектаров сухой растительности. При этом специалисты обращают внимание, что часто такие пожары распространяются на жилищный сектор, линии электропередачи и другие объекты. К сожалению, есть случаи, когда погибают и травмируются люди.

Так, в Новопокровке 87-летняя женщина сжигала сухую траву и мусор у своего дома. Однако она потеряла контроль над ситуацией и очутилась прямо в очаге пожара. К сожалению, женщина потеряла сознание и скончалась.

"Уважаемые граждане! Напоминаем, что за уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог, сжигание стерни, сухой растительности или ее остатков действующим законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность", - напомнили в ГСЧС.

Напомним, что на Волыни во время сжигания сухой травы пострадал 66-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу с ожогами второй ступени.

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