05:05  05 березня
На Одещині іноземець пропонував прикордоннику 300 доларів за вільний в'їзд до України
02:00  05 березня
Напав на жінок у ТРЦ: чоловіка, який влаштував різанину у Чернігові, помістили до СІЗО
06:45  05 березня
З України намагалися вивезти старовинну італійську скрипку
UA | RU
UA | RU
05 березня 2025, 12:41

РФ знищила відділення Нової пошти на Одещині: згоріло 606 посилок

05 березня 2025, 12:41
Читайте также на русском языке
фото: Telegram/Нова пошта
Читайте также
на русском языке

Внаслідок російської атаки знищено відділення Нової пошти на Одещині. Компанія обіцяє компенсацію клієнтам

Про це повідомила пресслужба компанії, передає RegioNews.

"У ніч проти 5 березня, ворог завдав масованого удару, один із "шахедів" зруйнував наше відділення у передмісті Одеси. На щастя, ніхто не постраждав", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 606 посилок загальною оголошеною вартістю понад 1 млн грн, окупанти перетворили на попіл.

Нова пошта обіцяє компенсувати втрату відправлень клієнтам.

Нині на місці знищеного відділення вже розгорнуто роботу мобільної точки.

Нагадаємо, вчора пізно ввечері окупаційні війська РФ здійснили масований удар "шахедами" по Одесі. У передмісті впали уламки збитих дронів, виникли пожежі. Загинув чоловік.

Згодом рятувальники показали наслідки атаки на Одесу.

Нова пошта пожежа дрон атака РФ посилка
На Київщині через атаку БпЛА пошкоджені школа, дитсадок та житлові будинки
05 березня 2025, 10:45
Вночі росіяни запустили по Україні ракети і понад 180 "шахедів": як відпрацювала ППО
05 березня 2025, 10:15
На Одещині росіяни знову атакували об’єкт енергетики
05 березня 2025, 10:11
Всі новини »
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
Стало відомо, яка ситуація із захворюваністю на грип та ГРВІ в Україні
05 березня 2025, 13:14
В Одесі поліцейські затримали лікаря, який за 600 доларів обіцяв оформити інвалідність
05 березня 2025, 12:59
До Чернівецького музею передали колекцію артефактів, вилучених у контрабандистів
05 березня 2025, 12:56
Стало відомо, скільки в Україні бомбосховищ
05 березня 2025, 12:26
Кабмін виділив 150 млн гривень на повернення українських біженців
05 березня 2025, 12:11
На Рівненщині підліток ледь не вбився на мотоциклі: його госпіталізували
05 березня 2025, 11:51
На Одещині киянина судитимуть за аварію, внаслідок якої травмувались його дружина з донькою
05 березня 2025, 11:38
Росія за добу завдала по Донеччині майже 3 тис. ударів
05 березня 2025, 11:15
На Буковині прикордонники за допомогою дрона затримали 4 чоловіків, які намагалися втекти до Румунії
05 березня 2025, 10:59
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Мустафа Найєм
Вадим Денисенко
Всі блоги »