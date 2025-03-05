РФ знищила відділення Нової пошти на Одещині: згоріло 606 посилок
Внаслідок російської атаки знищено відділення Нової пошти на Одещині. Компанія обіцяє компенсацію клієнтам
Про це повідомила пресслужба компанії, передає RegioNews.
"У ніч проти 5 березня, ворог завдав масованого удару, один із "шахедів" зруйнував наше відділення у передмісті Одеси. На щастя, ніхто не постраждав", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 606 посилок загальною оголошеною вартістю понад 1 млн грн, окупанти перетворили на попіл.
Нова пошта обіцяє компенсувати втрату відправлень клієнтам.
Нині на місці знищеного відділення вже розгорнуто роботу мобільної точки.
Нагадаємо, вчора пізно ввечері окупаційні війська РФ здійснили масований удар "шахедами" по Одесі. У передмісті впали уламки збитих дронів, виникли пожежі. Загинув чоловік.
Згодом рятувальники показали наслідки атаки на Одесу.