На Волині через спалювання сухої трави чоловік отримав опіки

фото: ДСНС Волині

Попри попередження рятувальників, люди продовжують випалювати сухостій, що призводить до численних пожеж. Лише за минулу добу працівники ДСНС Волині ліквідували 24 пожежі в екосистемах, де горіла суха трава та чагарники

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області, передає RegioNews.

Так, 6 березня в селі Олеськ Вишнівської громади під час спалювання сухої трави постраждав 66-річний чоловік, якого з опіками другого ступеня госпіталізували до лікарні. Загоряння вдалося приборкати завдяки оперативним діям рятувальників із Любомля.

У той же час на садівничому масиві "Калина" у Ковельській громаді пожежа, спричинена займанням сухої трави та чагарників, завдала значних збитків: згоріли два дачні будиночки та одна господарська споруда.

Зазаначимо, оскільки в Україні триває воєнний стан — спалювання сухостою може бути прирівняне до диверсій.

В березні 2022 року Рада внесла зміни до Кримінального кодексу, якими посилила відповідальність за злочини проти основ національної безпеки в умовах воєнного стану. До переліку злочинів у статті 113 "Диверсія" до переліку злочинів додали навмисні підпали, зокрема сухої рослинності.

Відтак за спалювання сухої трави, в умовах воєнного стану, можуть ув'язнити строком на 15 років або довічно ув'язнити з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 6 березня під Києвом також спалахнули масштабні пожежі.