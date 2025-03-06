Росіяни вранці вдарили по Харківщині, є загиблий та постраждалі
Російська авіація атакувала селище Слатине в Харківській області. Внаслідок атаки загинув місцевий житель, ще двоє людей отримали поранення
Як передає RegioNews, про це Національна поліція України повідомляє у соцмережі Фейсбук.
"Сьогодні близько 5:15 стався обстріл селища Слатине Дергачівської громади, попередньо КАБом. Внаслідок удару у власній оселі загинув 51-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.
Також постраждали 62-річна жінка та 22-річний чоловік – мешканці зруйнованого будинку. Їм надали медичну допомогу.
Пошкоджено кілька приватних будинків, автомобілі, зайнялася пожежа.
Нагадаємо, в Харкові в результаті нічної атаки дронів пошкоджено багатоповерховий будинок, є постраждалі.
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