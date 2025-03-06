01:52  06 березня
Торкався і погрожував насильством: на Закарпатті чоловік домагався до дівчат 10-11 років
06:57  06 березня
У Харкові працівники ТЦК влаштували стрілянину і пошкодили авто
05:45  06 березня
Поцупила гроші, косметику та телефон: у Києві прибиральниця обікрала салон краси
UA | RU
UA | RU
06 березня 2025, 08:33

Росіяни вранці вдарили по Харківщині, є загиблий та постраждалі

06 березня 2025, 08:33
Читайте также на русском языке
фото: freepik.com
Читайте также
на русском языке

Російська авіація атакувала селище Слатине в Харківській області. Внаслідок атаки загинув місцевий житель, ще двоє людей отримали поранення

Як передає RegioNews, про це Національна поліція України повідомляє у соцмережі Фейсбук.

"Сьогодні близько 5:15 стався обстріл селища Слатине Дергачівської громади, попередньо КАБом. Внаслідок удару у власній оселі загинув 51-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.

Також постраждали 62-річна жінка та 22-річний чоловік – мешканці зруйнованого будинку. Їм надали медичну допомогу.

Пошкоджено кілька приватних будинків, автомобілі, зайнялася пожежа.

Нагадаємо, в Харкові в результаті нічної атаки дронів пошкоджено багатоповерховий будинок, є постраждалі.

Харківська область жертва війна РФ авіаудар
У Харкові працівники ТЦК влаштували стрілянину і пошкодили авто
06 березня 2025, 06:57
Окупанти обстріляли село на Харківщині: ДСНС показала наслідки атаки
05 березня 2025, 18:02
РФ завдала удару по центру Харкова
05 березня 2025, 13:52
Всі новини »
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
Візит Зеленського до Брюсселя: з ким зустрінеться президент
06 березня 2025, 09:16
За минулу добу на фронті відбулося понад 100 боєзіткнень: де було найгарячіше
06 березня 2025, 09:14
Ракетний удар по готелю в Кривому Розі: зросла кількість загиблих та поранених
06 березня 2025, 08:50
Росіяни минулої доби завдали понад 400 ударів по Запорізькій області
06 березня 2025, 08:20
На Київщині затримали шахрая, який наживався на родичах військовополонених
06 березня 2025, 08:15
Атака на Суми: "шахед" влучив у складське приміщення, загинула людина
06 березня 2025, 07:34
У Генштабі назвали втрати росіян за останню добу
06 березня 2025, 07:29
Стало відомо, скільки цивільних залишається в Донецькі області
06 березня 2025, 07:18
Росія вивела в Чорне море два кораблі: чи є ракетоносії
06 березня 2025, 07:17
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Мустафа Найєм
Вадим Денисенко
Всі блоги »