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06 марта 2025, 08:33

Россияне утром ударили по Харьковщине, есть погибший и пострадавшие

06 марта 2025, 08:33
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фото: freepik.com
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Российская авиация атаковала поселок Слатино в Харьковской области. В результате атаки погиб местный житель, еще два человека получили ранения

Как передает RegioNews, об этом Национальная полиция Украины сообщает в соцсети Фейсбук.

"Сегодня около 5:15 произошел обстрел поселка Слатино Дергачевского общества, предварительно КАБом. В результате удара в собственном доме погиб 51-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Также пострадали 62-летняя женщина и 22-летний мужчина – жители разрушенного дома. Им была оказана медицинская помощь.

Повреждены несколько частных домов, автомобили, загорелся пожар.

Напомним, в Харькове в результате ночной атаки дронов поврежден многоэтажный дом, есть пострадавшие.

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