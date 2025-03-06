Россияне утром ударили по Харьковщине, есть погибший и пострадавшие
Российская авиация атаковала поселок Слатино в Харьковской области. В результате атаки погиб местный житель, еще два человека получили ранения
Как передает RegioNews, об этом Национальная полиция Украины сообщает в соцсети Фейсбук.
"Сегодня около 5:15 произошел обстрел поселка Слатино Дергачевского общества, предварительно КАБом. В результате удара в собственном доме погиб 51-летний мужчина", - говорится в сообщении.
Также пострадали 62-летняя женщина и 22-летний мужчина – жители разрушенного дома. Им была оказана медицинская помощь.
Повреждены несколько частных домов, автомобили, загорелся пожар.
Напомним, в Харькове в результате ночной атаки дронов поврежден многоэтажный дом, есть пострадавшие.
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