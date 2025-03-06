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06 березня 2025, 07:06

Ворожий БпЛА влучив у багатоповерхівку в Харкові: є постраждалі

06 березня 2025, 07:06
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Харкові в результаті нічної дронової атаки фіксуються руйнування у багатоповерхівці, є постраждалі. Мешканців будинку евакуюють

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає RegioNews.

За його словами, у двох постраждалих – гостра реакція на стрес.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено дах та технічний поверх багатоповерхового житлового будинку. Була невеличка пожежа.

Терехов уточнив, що зруйновано ліфтову шахту, частково технічний поверх та фасадну частину плит між 9 та технічним поверхами. Пошкоджено скління в прилеглих будинках та 8 автівок.

Проводиться евакуація людей з під'їзду багатоповерхівки.

На місці працюють усі відповідні служби та волонтери.

Нагадаємо, вчора близько 22 години прогримів вибух у Кривому Розі. Російська балістична ракета влучила в готель. Є поранені та загиблі. Рятувальна операція триває.

евакуація РФ Харків БПЛА атака багатоповерхівка цивільні
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