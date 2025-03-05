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05 березня 2025, 18:02

Окупанти обстріляли село на Харківщині: ДСНС показала наслідки атаки

05 березня 2025, 18:02
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фото: ДСНС Харківщини
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Росіяни атакували село Бугаївка Чугуївського району Харківської області. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа у житловому будинку та господарчій споруді

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

Так, у середу, 5 березня, близько опівдня ворог завдав удару з реактивної артилерії по житловому сектору прифронтового села Бугаївка Чугуївського району. Сталися руйнації та пожежа у приватній оселі та господарчій споруді.

Надзвичайники оперативно ліквідували займання.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, Росія у середу, 5 березня, атакувала Харків. Російські загарбники вдарили безпілотником по центральній частині міста.

Також окупанти завдали удару по Херсону. Через ворожий артобстріл загинув чоловік.

Раніше ми повідомляли, що вночі росіяни запустили по Україні ракети і понад 180 "шахедів".

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