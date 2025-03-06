Вражеский БпЛА попал в многоэтажку в Харькове: есть пострадавшие

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В Харькове в результате ночной дроновой атаки фиксируются разрушения в многоэтажке, есть пострадавшие. Жителей дома эвакуируют

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает RegioNews.

По его словам, у двух пострадавших – острая реакция на стресс.

Также в результате обстрела повреждена крыша и технический этаж многоэтажного жилого дома. Был небольшой пожар.

Терехов уточнил, что разрушены лифтовая шахта, частично технический этаж и фасадная часть плит между 9 и техническим этажами. Поврежден остекление в близлежащих домах и 8 автомобилей.

Проводится эвакуация людей из подъезда многоэтажки.

На месте работают все соответствующие службы и волонтеры.

Напомним, вчера, около 22 часов, прогремел взрыв в Кривом Роге . Российская баллистическая ракета попала в гостиницу. Есть раненые и погибшие. Спасательная операция продолжается.