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06 березня 2025, 03:00

Ракетна атака на Кривий Ріг: відомо про 2 жертв і 29 поранених, серед них – дитина

06 березня 2025, 03:00
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фото: ДСНС України у Дніпропетровській області
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Кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по готелю у Кривому Розі 5 березня зросла майже до 30. Дві людини загинули. Рятувальна операція триває

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, значна частина поранених перебувають у важкому стані, решта – у стані середньої тяжкості.

"28 поранених у Кривому Розі станом на цю хвилину. Серед них — одна дитина. Їм надають всю необхідну меддопомогу", — йдеться в повідомленні.

Як уточнив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, станом на першу годину ночі відомо про постраждалих 29, із них 20 важкі – лікарі борються за їхнє життя.

Нагадаємо, вчора, близько 22 години, прогримів вибух у Кривому Розі. Російська балістична ракета влучила в готель.

Раніше повідомлялося про 2 загиблих та 7 постраждалих.

РФ війна загиблі рятувальники Кривий Ріг готель Лисак Сергій Петрович ракетний удар постраждалі
Удар по готелю в Кривому Розі: кількість загиблих та поранених зросла
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