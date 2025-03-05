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05 березня 2025, 22:42

Вибух у Кривому Розі: повідомляють про влучання балістики, є постраждалі та загиблий

05 березня 2025, 22:42
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Фото: ОВА
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У Кривому Розі близько 22:40 стався вибух під час повітряної тривоги. У соцмережах повідомляють про пряме влучення балістики

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, внаслідок ворожої атаки пошкоджена цивільна інфраструктура та сталась пожежа. Ймовірно, під завалами можуть бути люди. Інформація про наслідки уточнюється.

Станом на 22:42 було відомо про те, що постраждали 3-річний чоловік та 49-річна жінка. Вони обидва у важкому стані, лікарі надають їм допомогу.

Згодом Сергій Лисак повідомив, що, на жаль, є загиблий. Це 53-річний чоловік.

Нагадаємо, 4 березня російські війська обстріляли передмістя Херсона. Внаслідок обстрілу пенсіонерка дістала поранення. Її з вибуховою травмою госпіталізували медики.

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