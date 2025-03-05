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05 березня 2025, 23:28

Удар по готелю в Кривому Розі: кількість загиблих та поранених зросла

05 березня 2025, 23:28
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Фото: ДСНС
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У Кривому Розі продовжується рятувальна операція після атаки окупантів. Відомо, що кількість постраждалих зросла

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на офіційні служби.

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що російські війська вдарили по готелю в Кривому Розі. За його словами, росіяни використали для цього балістичну ракету.

У Національній поліції повідомили, що на місці тривають пошуково-рятувальні роботи. Остаточна кількість постраждалих встановлюється. Правоохоронці вже проводять огляд місця події, збирають доказову базу, допомагають постраждалим та документують наслідки ворожого удару.

За даними ДСНС, станом на 23:20 внаслідок атаки дві людини загинуло. Також відомо про 7 постраждалих. Ще 14 людей було врятовано. Триває рятувальна операція. Рятувальники евакуюють людей з 3 та 4 поверху будівлі.

Нагадаємо, що вибух у Кривому Розі стався близько 22 години. У соцмережах одразу повідомляли про пряме влучання російської балістики. У ОВА повідомляли, що серед постраждалих 42-річна жінка та 43-річний чоловік: їх госпіталізували медики.

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