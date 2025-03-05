На Луганщині "Шквал" розтрощив техніку, позиції та фортифікації росіян

фото: ДПСУ

На Луганщині воїни прикордонної комендатури "Шквал" знищили важливі військові цілі противника. Окупанти зазнали втрат

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу.

Зазначається, що загарбники ховаються в окопах, за бронею та за бетонними стінами, але українські FPV-дрони знаходять їх скрізь.

"Цього разу бійці комендатури "Шквал" 7 прикордонного Карпатського загону перетворили у попіл техніку, позиції, засоби зв’язку та фортифікації окупантів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями українські прикордонники знищили майже 20 одиниць ворожої техніки на Луганщині.