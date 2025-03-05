На Луганщині "Шквал" розтрощив техніку, позиції та фортифікації росіян
На Луганщині воїни прикордонної комендатури "Шквал" знищили важливі військові цілі противника. Окупанти зазнали втрат
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу.
Зазначається, що загарбники ховаються в окопах, за бронею та за бетонними стінами, але українські FPV-дрони знаходять їх скрізь.
"Цього разу бійці комендатури "Шквал" 7 прикордонного Карпатського загону перетворили у попіл техніку, позиції, засоби зв’язку та фортифікації окупантів", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, днями українські прикордонники знищили майже 20 одиниць ворожої техніки на Луганщині.
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