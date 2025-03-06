Силы обороны уничтожили вражескую технику и российскую пехоту возле Купянска

фото: ГПСУ

Воины бригады "Месть" мастерски сожгли технику оккупантов и ликвидировали российских штурмовиков на Харьковщине. В течение недели захватчики понесли значительные потери

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

На этот раз подразделение РУБпАК "Феникс" продемонстрировало эффективную работу на Купянском направлении.

"Во время боевой работы на Харьковщине повредили и уничтожили: 2 БМП-2, 2 БТР-82, МТ-ЛБ, пункт управления БпЛА, 2 единицы военного автотранспорта, FPV-дрон противника, 3 ретранслятора и генератор", — говорится в сообщении.

Также за указанный период бойцы "Мести" ликвидировали пятерых пехотинцев, еще пятерых оккупантов — ранили.

Напомним, недавно бригада "Месть" показала, как ее бойцы "рубят" оккупантов в Донецкой области.