В Харьковской области Силы обороны уничтожили транспорт и позиции оккупантов

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

"На днях "ястребы" Харьковского пограничного отряда с помощью FPV-дронов уничтожили одно транспортное средство, поразили пять позиций врага и не допустили запуск вражеского БпЛА", - говорится в сообщении.

Напомним, бойцы подразделения "Скорпион" бригады "Гарт" ударили дронами и минометами по блиндажам врага на Волчанском направлении.