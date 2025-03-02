В Харьковской области Силы обороны уничтожили транспорт и позиции оккупантов
Аэроразведчики-пограничники продолжают наносить урон российским оккупационным войскам на Харьковщине
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
"На днях "ястребы" Харьковского пограничного отряда с помощью FPV-дронов уничтожили одно транспортное средство, поразили пять позиций врага и не допустили запуск вражеского БпЛА", - говорится в сообщении.
Напомним, бойцы подразделения "Скорпион" бригады "Гарт" ударили дронами и минометами по блиндажам врага на Волчанском направлении.
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