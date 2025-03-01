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01 марта 2025, 14:38

Пограничники уничтожили группу россиян в Харьковской области

01 марта 2025, 14:38
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фото: ГПСУ
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Военнослужащие Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины продолжают выполнение боевых задач в Харьковской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГПСУ.

За минувшие сутки бойцы подразделения "Скорпион" бригады "Гарт" дронами и минометами нанесли огневые поражения по блиндажам врага, пытающегося закрепиться на Волчанском направлении.

"В некоторых случаях враг, заметив наши "птички", пытался поразить их огнем из стрелкового оружия. Но не помогло. Подтверждено обезвреживание 14 окупантов", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате российской атаки на Харьков пострадали более 10 человек, среди которых двое детей.

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