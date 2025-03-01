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01 березня 2025, 09:59

Унаслідок російської атаки на Харків постраждали 12 людей, серед яких двоє дітей

01 березня 2025, 09:59
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фото: Харківська обласна прокуратура
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У Харкові після масованої атаки безпілотників уночі 1 березня кількість постраждалих зросла до 12 осіб

Про це повідомила у Телеграмі Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Як зазначається, внаслідок атаки РФ по Харкову постраждали 12 людей, серед яких двоє дітей.

За процесуального керівництва Шевченківської, Київської та Новобаварської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Зазначається, що в ніч на 1 березня ворог завдав масований удар безпілотниками по трьох районах Харкова. Постраждали Шевченківський, Київський та Новобаварський райони міста.

Нагадаємо, в Генштабі назвали втрати росіян за останню добу. Станом на 1 березня 2025 року армія РФ втратила понад 875 тисяч військових.

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