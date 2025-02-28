Армія РФ завдала удару авіабомбою по селу на Харківщині
У п'ятницю, 28 лютого, близько 10:20 ворог вдарив авіабомбою по території Дергачівської громади
Про це повідомив очільник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, передає RegioNews.
За його словами, удар прийшовся по околиці села Безруки. Внаслідок чого було пошкоджено приватний будинок, а також сталося загоряння сухої трави на площі близько 800 м².
Працівники ДСНС працюють над ліквідацією пожежі.
На щастя, минулося без постраждалих.
Нагадаємо, 28 лютого внаслідок масованої атаки "шахедів" під ударом опинилася енергосистема Харківської області. Ворог випустив по регіону щонайменше 12 БпЛА.
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