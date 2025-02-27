Львів'янин отримав сім років в'язниці за організацію втечі чоловіків з України

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27-річного львів'янина визнали винним у незаконному переправленні осіб через державний кордон України та засудили його на 7 років позбавлення волі

Про це повідомили в пресслужбі Львівської обласної прокуратури, передає RegioNews.

Як довели в суді прокурори, у березні 2022 року обвинувачений організував схему переправлення чоловіків у Польщу. Фігурант запевняв, що має змогу видати чоловікам тимчасові військово-облікові документи із внесеною інформацією про непридатність до військової служби.

"Крім цього, він мав забезпечити "клієнтам" документи медичного характеру, що мали б дозволити їм перетнути державний кордон України. Ціна такої послуги становила 2 000 доларів США за двох осіб", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали чоловіка під час одержання обумовленої суми грошей. Суд призначив чоловікові покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Одещині судитимуть правоохоронця за переправлення чоловіків за кордон.