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28 лютого 2025, 17:23

На Харківщині викрили одразу двох фанатів РФ: вихваляли Путіна та сумували за СРСР

28 лютого 2025, 17:23
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Фото: Нацполіція
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Правоохоронці викрили двох фанатів РФ. Один з них звинувачував Україну в російській агресії

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили 58-річного чоловіка, який мав проросійські погляди. Влітку минулого року він у кафе розповідав відвідувачам, що нібито Україна сама винна у збройній агресії РФ. Він також заявляв, що диктатор Путін "рятує світ", а Росія "прийшла визволяти власні землі". Сили оборони він звинувачував в обстрілах міст.

Також викрили ще одного фаната РФ. Йому інкримінують поширення та публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму. Йдеться про жителя села Гайдари Чугуївського району.

Після початку повномасштабної війни в інтернеті він транслював свою проросійську позицію. На своїй сторінці в соцмережі він постійно публікував зображення серпа і молота, червоної п’ятикутної зірки та іншу символіку комуністичного режиму.

Нагадаємо, що раніше викрили чоловіка в Херсоні. Спочатку правоохоронці затримали його через наркотики. Проте згодом виявилося, що він є фанатом РФ. У його телефоні знайшли переписку з товаришем, який служив в російській армії, якому він передавав дані про ЗСУ.

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