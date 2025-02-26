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26 лютого 2025, 22:47

На Буковині депутат заробляв на перевезені ухилянтів за кордон

26 лютого 2025, 22:47
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Фото: прокуратура
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Викрили депутата однієї з громад на Буковині. Виявилося, що він влаштував схему з перетином кордону військовозобов'язаних чоловіків

Про це повідомляє Прокуратура Чернівецької області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, депутат налагодив схему заробітку на незаконному перетині кордону для чоловіків призовного віку. До схеми він залучив двох односельців.

Відомо, що депутат отримував оплату від 4 тисяч доларів США, інший - супроводжував чоловіків до кордону лісовими стежками. Ще один їхній спільник - спостерігав за активністю прикордонників.

"Щоб уникнути викриття, організатори спілкувались лише через зашифровані месенджери, особисті зустрічі проводили у малолюдних місцях та весь час змінювали локації збору для подальшого супроводу чоловіків поза пунктами пропуску до кордону, а також забезпечували їх теплоізоляційними костюмами, щоб ті не потрапили в поле зору прикордонників", - повідомили в прокуратурі.

Відомо, що обвинуваченим вдалося організувати незаконне переправлення до Румунії шістьох чоловіків призовного віку.

Нагадаємо, раніше на Одещини викрили військовослужбовця ТЦК та СП в організації незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України. Виявилося, що він намагався вивезти за кордон шістьох "клієнтів", а саме - до невизнаного Придністров'я. "Послуга" коштувала від 5 до 8 тисяч доларів США.

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