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Правоохранители разоблачили двух фанатов РФ. Один из них обвинял Украину в российской агрессии

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили 58-летнего мужчину, который имел пророссийские взгляды. Летом прошлого года он в кафе рассказывал посетителям, что якобы Украина сама виновата в вооруженной агрессии РФ. Он также заявлял, что диктатор Путин "спасает мир", а Россия "пришла освобождать собственные земли". Силы обороны он обвинял в обстрелах городов.

Также разоблачили еще одного фаната РФ. Ему инкриминируется распространение и публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима. Речь идет о жителе села Гайдары Чугуевского района.

После начала полномасштабной войны в Интернете он транслировал свою пророссийскую позицию. На своей странице в соцсети он постоянно публиковал изображения серпа и молота, пятиконечной красной звезды и другую символику коммунистического режима.

Напомним, что ранее разоблачили мужчину в Херсоне. Сначала правоохранители задержали его из-за наркотиков. Однако впоследствии оказалось, что он является фанатом РФ. В его телефоне была найдена переписка с товарищем, служившим в российской армии, которому он передавал данные об ВСУ.