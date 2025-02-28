11:35  28 февраля
Скандал в Праге: водитель трамвая набросился с кулаками на украинцев с ребенком
13:40  28 февраля
На границе с Молдовой обнаружили древний каменный топор, которому несколько тысяч лет
04:15  28 февраля
Бойцы ГУР показали, как под Покровском испепелили российские гаубицы
UA | RU
UA | RU
28 февраля 2025, 17:23

На Харьковщине разоблачили сразу двух фанатов РФ: восхваляли Путина и скучали по СССР

28 февраля 2025, 17:23
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разоблачили двух фанатов РФ. Один из них обвинял Украину в российской агрессии

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили 58-летнего мужчину, который имел пророссийские взгляды. Летом прошлого года он в кафе рассказывал посетителям, что якобы Украина сама виновата в вооруженной агрессии РФ. Он также заявлял, что диктатор Путин "спасает мир", а Россия "пришла освобождать собственные земли". Силы обороны он обвинял в обстрелах городов.

Также разоблачили еще одного фаната РФ. Ему инкриминируется распространение и публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима. Речь идет о жителе села Гайдары Чугуевского района.

После начала полномасштабной войны в Интернете он транслировал свою пророссийскую позицию. На своей странице в соцсети он постоянно публиковал изображения серпа и молота, пятиконечной красной звезды и другую символику коммунистического режима.

Напомним, что ранее разоблачили мужчину в Херсоне. Сначала правоохранители задержали его из-за наркотиков. Однако впоследствии оказалось, что он является фанатом РФ. В его телефоне была найдена переписка с товарищем, служившим в российской армии, которому он передавал данные об ВСУ.

полиция уклонение от мобилизации
Адвокат с Харьковщины устроила бизнес на уклонистах: брала с каждого до 6 тысяч долларов
27 февраля 2025, 17:35
В Приднестровье за 6500 долларов: в Одесской области будут судить правоохранителя за переправку мужчин за границу
27 февраля 2025, 12:02
На Буковине депутат зарабатывал на перевозке уклонистов за границу
26 февраля 2025, 22:47
Все новости »
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
Одна из стран ЕС заработала в два раза больше на украинских беженцах, чем потратила
28 февраля 2025, 19:05
Россия не захочет возвращаться: что сказал Трамп о гарантиях безопасности для Украины после встречи с Зеленским
28 февраля 2025, 18:58
В Укрэнерго предупредили об ограничении электроэнергии на 1 марта
28 февраля 2025, 18:44
На Волыни правоохранитель за 10 000 долларов переправлял мужчин через границу
28 февраля 2025, 18:35
С 1 марта выплаты на проживание для ВПЛ продлят автоматически
28 февраля 2025, 18:24
Врач "продала" инвалидность и помогла уклонителю: в Харькове разоблачили хирурга
28 февраля 2025, 18:15
Никаких гарантий безопасности от США не будет, - эксперты
28 февраля 2025, 18:08
В Киеве и еще трех областях ввели экстренные отключения света
28 февраля 2025, 17:45
За февраль в Украине разминировали более 5000 га территорий
28 февраля 2025, 17:44
В Николаевской области ликвидировали пожар на предприятии после атаки российского беспилотника
28 февраля 2025, 17:41
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
Все публикации »
Мустафа Найем
Виктор Шлинчак
Тарас Загородний
Все блоги »