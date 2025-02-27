До Придністров’я за 6500 доларів: на Одещині судитимуть правоохоронця за переправлення чоловіків за кордон
Завершено досудове розслідування щодо правоохоронця з Одеської області, який намагався організувати канал переправлення чоловіків призовного віку до Придністров’я
Про це повідомляє Держбюро розслідувань, інформує RegioNews.
Обвинувальний акт направлений до суду. Наразі правоохоронець звільнений зі служби та обвинувачується у незаконному переправленні осіб через державний кордон.
Фігуранту загрожує до 9 років тюрми.
Нагадаємо, правоохоронець вирішив організувати схему переправлення за кордон минулого вересня. Він добре знав прикордонну місцевість та розташування блокпостів. "Клієнтів" шукав через соцмережі, брав з кожного по 6500 доларів. Спільники фігуранта мали доправляти чоловіків до кордону з невизнаним Придністров’ям. Затримали правоохоронця під час спроби переправити чотирьох військовозобов’язаних.