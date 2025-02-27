Фото: СБУ

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили колаборантів, які під час окупації правобережжя Херсона очолювали "МНС РФ" в окупантів. Відомо, що один з них, - це колишній військовий. Він в росіян обійняв посаду керівника "управління з реагування на надзвичайні ситуації".

На цій посаді колишній військовий підпорядкований особовий склад та спецтехніку для потреб окупаційних угруповань РФ, які воювали на південному напрямку. Також він допомагав росіянам облаштовувати укріпрайони та блокпости, а також переправляти на фронт зброю та боєприпаси під виглядом гумконвоїв.

Також затримали колишню "головну економістку головного управління МНС РФ у Херсонській області". Вона відповідала за впровадження "рубльової зони", а також закликала місцевих підтримувати окупантів. Після звільнення Херсона, вона подала недостовірні дані та влаштувалась на роботу до Держпродспоживслужби. Жінка намагалась втекти до Миколаївської області, проте її затримали.

Зараз обидва підозрювані знаходяться під вартою. Їм загрожує 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомляли про зрадника, який на початку повномасштабної війни добровільно долучився до російських військ. Відомо, що він служив на посаді стрілка і виконував накази командування на тимчасово окупованій території Луганської області. Зокрема, зрадник зводив та охороняв укріплення, ремонтував військову техніку, займався влаштуванням вогневих позицій для бойових броньованих машин ворога