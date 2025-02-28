11:35  28 февраля
Скандал в Праге: водитель трамвая набросился с кулаками на украинцев с ребенком
13:40  28 февраля
На границе с Молдовой обнаружили древний каменный топор, которому несколько тысяч лет
04:15  28 февраля
Бойцы ГУР показали, как под Покровском испепелили российские гаубицы
UA | RU
UA | RU
28 февраля 2025, 14:45

Заключение грозит охраннику из Харькова, оказавшемуся агентом РФ

28 февраля 2025, 14:45
Читайте також українською мовою
Фото: прокуратура
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разоблачили 48-летнего харьковчанина. Оказалось, что он собирал данные о локациях ВСУ и передавал своему знакомому

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили охранника одной из харьковских гостиниц. Оказалось, что он искал дислокацию украинских военных и передавал данные через мессенджеры своему знакомому. Таким образом он помогал РФ корректировать удары по Харьковской области.

Во время обысков правоохранители нашли все доказательства и разоблачили корректировщика. Суд он будет ожидать под стражей. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее СБУ разоблачила агентов РФ, которые в Украине готовили удары по F-16. Их задержали как раз, когда они фотографировали взлет отечественного F-16. Предателями оказались 21-летний и 22-летний мужчины из Полтавщины. Они на задачу ФСБ планировали собирать координаты основных и резервных аэродромов и объектов авиационной инфраструктуры Украины.

агент рф предательство прокуратура
СБУ задержала двух агентов РФ, которые наводили ракеты на аэродромы и ПВО
28 февраля 2025, 11:56
СБУ разоблачила коллаборантов из Херсона: один из них - бывший военный
27 февраля 2025, 17:56
СБУ задержала одесситку, которая готовила тайники для терактов
25 февраля 2025, 11:59
Все новости »
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
В Украине хотят усилить ответственность за уклонение от мобилизации и незаконную переправку лиц через границу
28 февраля 2025, 15:59
В Сумской области взрывотехники обезвредили боевые части двух российских дронов
28 февраля 2025, 15:55
Стало известно, сколько военных вернулось на службу после СЗЧ за последние сутки
28 февраля 2025, 15:46
Отправляли в посылках с одеждой и лекарствами: в Хмельницком разоблачили наркотрафик в исправительную колонию
28 февраля 2025, 15:33
Приказал атаковать украинских военных химическим оружием: российскому комбригу объявлено подозрение
28 февраля 2025, 15:32
Власти призвали эвакуироваться жителей еще одного города в Донецкой области
28 февраля 2025, 15:17
В Одесской области организаторы финансовой пирамиды обманули людей более чем на $200 тысяч
28 февраля 2025, 15:10
Генштаб подтвердил, что россияне пересекли границу в Сумской области: что известно
28 февраля 2025, 14:56
В Одессе задержали "полицейского", употреблявшего алкоголь в общественном транспорте
28 февраля 2025, 14:44
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
Все публикации »
Мустафа Найем
Виктор Шлинчак
Тарас Загородний
Все блоги »