Фото: прокуратура

Правоохранители разоблачили 48-летнего харьковчанина. Оказалось, что он собирал данные о локациях ВСУ и передавал своему знакомому

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили охранника одной из харьковских гостиниц. Оказалось, что он искал дислокацию украинских военных и передавал данные через мессенджеры своему знакомому. Таким образом он помогал РФ корректировать удары по Харьковской области.

Во время обысков правоохранители нашли все доказательства и разоблачили корректировщика. Суд он будет ожидать под стражей. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее СБУ разоблачила агентов РФ, которые в Украине готовили удары по F-16. Их задержали как раз, когда они фотографировали взлет отечественного F-16. Предателями оказались 21-летний и 22-летний мужчины из Полтавщины. Они на задачу ФСБ планировали собирать координаты основных и резервных аэродромов и объектов авиационной инфраструктуры Украины.