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25 лютого 2025, 20:42

Окупанти атакували дронами Куп'янщину: є постраждалі

25 лютого 2025, 20:42
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Ілюстративне фото
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Російські війська знову атакували дронами Харківську область. Правоохоронці розповіли про наслідки

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактами воєнних злочинів. Зазначається, що 25 лютого російський FPV-дрон вдарив по с. Кутьківка Купʼянського району. Внаслідок цього 55-річний чоловік отримав поранення. Також було пошкоджено приватні будинки.

При цьому 24 лютого також зафіксували влучання російського дрону по с. Петро-Іванівка Купʼянського району. Місцева жителька дістала поранення. Крім того, тоді теж було пошкоджено приватний будинок.

"Вживаються всі можливі та належні заходи задля документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, що увечері 24 лютого російські окупанти також обстріляли Херсон. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей: 54-річний чоловік і дві жінки віком 31 та 43 роки. Відомо, що під час атаки вони знаходились на вулиці. Потерпілих госпіталізували медики.

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