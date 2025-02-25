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Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактами воєнних злочинів. Зазначається, що 25 лютого російський FPV-дрон вдарив по с. Кутьківка Купʼянського району. Внаслідок цього 55-річний чоловік отримав поранення. Також було пошкоджено приватні будинки.

При цьому 24 лютого також зафіксували влучання російського дрону по с. Петро-Іванівка Купʼянського району. Місцева жителька дістала поранення. Крім того, тоді теж було пошкоджено приватний будинок.

"Вживаються всі можливі та належні заходи задля документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, що увечері 24 лютого російські окупанти також обстріляли Херсон. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей: 54-річний чоловік і дві жінки віком 31 та 43 роки. Відомо, що під час атаки вони знаходились на вулиці. Потерпілих госпіталізували медики.