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25 лютого 2025, 20:34

Росіяни знову атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією

25 лютого 2025, 20:34
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Фото: ОВА
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Дніпропетровська область знову потерпає від російських обстрілів. 25 лютого два райони області опинились під ударами росіян

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, за добу два райони Дніпропетровщини потрапили під удар росіян. Нікопольщину російська армія атакувала дронами-камікадзе та артилерією. Від атак постраждали Нікополь, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська, Мирівська громади.

Також відомо, що пошкодили інфраструктуру та промислові підприємства. Внаслідок ворожої атаки понівечені чотири приватні будинки та три господарські споруди.

"По Синельниківщині російська армія вгатила КАБом. У Новопавлівській громаді побита інфраструктура", - додав Сергій Лиса, зауваживши, що, на щастя, постраждалих та загиблих немає.

Нагадаємо, 25 лютого росіяни десять разів обстріляли з артилерії Нікопольщину. Постраждали від ворожих атак Нікополь, Мирівська, Марганецька, Червоногригорівська громади. Внаслідок цього були понівечені сім приватних будинків. На щастя, люди не постраждали.

атака обстріли Дніпропетровська область
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