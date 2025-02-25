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Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители начали расследование по фактам военных преступлений. Отмечается, что 25 февраля российский FPV-дрон ударил по с. Кутьковка Купянского района. В результате 55-летний мужчина получил ранения. Также были повреждены частные дома.

При этом 24 февраля также зафиксировали попадания русского дрона по с. Петро-Ивановка Купянского района. Местная жительница получила ранения. Кроме того, тогда тоже был поврежден частный дом.

"Принимаются все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими", - сообщили правоохранители.

Напомним, что вечером 24 февраля российские оккупанты также обстреляли Херсон. В результате обстрелов пострадали три человека: 54-летний мужчина и две женщины в возрасте 31 и 43 года. Известно, что при атаке они находились на улице. Пострадавшие были госпитализированы медиками.