Росіяни атакували КАБами селище на Харківщині: постраждали мирні жителі
У вівторок вдень, 25 лютого, російські війська атакували КАБами селище Золочів Богодухівського району. Внаслідок ворожих авіаударів пошкоджені майже 50 житлових будинків, поранені дві цивільні жінки
Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.
За матеріалами слідства, окупанти вдарили двома КАБами по Золочеву близько 11:30.
"Дві жінки віком 48 та 78 років отримали множинні порізи тіла. Постраждалих доставили до лікарні", — йдеться у повідомленні.
Через обстріл пошкоджені близько 50 приватних та багатоквартирних будинків, господарчі забудови, автомобілі та електростанція.
За фактом вчинення воєнного злочину правоохоронці проводять досудове розслідування.
Нагадаємо, в ніч на 25 лютого російські окупанти вдарили по місту Дергачі в Харківському районі. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені приватні будинки. Отримали поранення дві жінки.