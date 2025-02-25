Мобилизация по-харьковски: мужчину столкнули с велосипеда и посадили в бус
В Харькове мужчина в военной форме толкнул юношу с велосипеда
Об этом свидетельствует видео с попавших в Сеть камер наблюдения, передает RegioNews.
На кадрах можно также увидеть, что через несколько секунд к месту инцидента подъехал автомобиль и группа мужчин в военной форме усадила юношу в бус.
Напомним, на прошлой неделе в Харькове очевидцы сообщали о случаях , когда полиция останавливает автомобили, а представители ТЦК забирают мужчин.
Ранее народный депутат Александр Бакумов с трибуны Верховной Рады раскритиковал действия ТЦК в Харькове.
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