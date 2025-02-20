Фото: прокуратура

Правоохоронці викрили чоловіка, який перейшов на бік росіян. Зі зброєю в руках він воював проти українських захисників на території Донеччини

Про це повідомляє прокуратура Черкаської області, передає RegioNews.

За даними слідства, навесні 2022 року уродженець Луганщини добровільно перейшов на бік окупантів. Чоловік обіймав посаду "командира 2 мотострілецького гранатометного відділення у складі 6 окремого мотострілецького козачого полку ім. М. Платова 2 армійського корпусу народної міліції луганської народної республіки".

Зрадник воював проти українських захисників на території Алчевського та Сєвєродонецького районів Луганської області.

"Санкція ч. 2 ст. 111 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна", - повідомили в прокуратурі.

Слід зазначити, що нещодавно прокурори ідентифікували російського окупанта, який брав участь у розстрілі цивільних в Гостомелі. За даними слідства, це 41-річний стрілець моторизованого взводу 1 відділення загону мобільного особливого призначення Управління Федеральної служби військ національної гвардії РФ по Красноярському краю "Ратибор".

Правоохоронці з'ясували, що цей росіянин разом зі спільниками відкрив прицільний вогонь із автоматичної зброї по автомобілю Chevrolet Aveo під час окупації Гостомеля. Внаслідок цього двоє цивільних загинули.