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17 лютого 2025, 19:43

Росіяни атакували з дронів Дніпропетровщину, багато постраждалих

17 лютого 2025, 19:43
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фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА)
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Російські загарбники упродовж дня атакували Нікопольський район Дніпропетровської області з безпілотників та артилерії, постраждало шестеро людей

Про це в Телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"Протягом дня агресор бив по Нікопольщині БпЛА та обстрілював з артилерії. Постраждали 5 людей у Червоногригорівській громаді. Та ще один – у Нікополі. Це 48-річний чоловік, він лікуватиметься амбулаторно", - йдеться у повідомленні.

Також, за словами очільника Дніпропетровської ОВА, від російських атак потерпали Марганецька та Мирівська громади. Пошкоджень зазнали кілька підприємств, інфраструктура, п’ять приватних будинків, господарська споруда, дві заправки та один автомобіль.

Нагадаємо, в Херсоні росіяни атакували дроном цивільний автомобіль. Поранено жінку.

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