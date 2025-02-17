Росіяни атакували з дронів Дніпропетровщину, багато постраждалих

фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА)

Про це в Телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"Протягом дня агресор бив по Нікопольщині БпЛА та обстрілював з артилерії. Постраждали 5 людей у Червоногригорівській громаді. Та ще один – у Нікополі. Це 48-річний чоловік, він лікуватиметься амбулаторно", - йдеться у повідомленні.

Також, за словами очільника Дніпропетровської ОВА, від російських атак потерпали Марганецька та Мирівська громади. Пошкоджень зазнали кілька підприємств, інфраструктура, п’ять приватних будинків, господарська споруда, дві заправки та один автомобіль.

Нагадаємо, в Херсоні росіяни атакували дроном цивільний автомобіль. Поранено жінку.