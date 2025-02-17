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17 февраля 2025, 20:39

Россияне ударили по Купянщине: дрон попал в авто, в котором находился водитель

17 февраля 2025, 20:39
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Фото: прокуратура
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Оккупанты еще раз ударили по Купянщине. Известно, что они использовали дроны "Молния"

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области, передает RegioNews.

17 февраля около 15:35 вражеский беспилотник попал в грузовой автомобиль на Купянщине. В результате этого 38-летний водитель испытал острую реакцию на стресс. Автомобиль загорелся. Известно, что оккупанты для удара использовали БПЛА "Молния".

Также в 16:05 россияне ударили FPV-дроном по поселку Кутьковка. Мужчины 23, 48 и 50 лет получили осколочные ранения. Они были госпитализированы. В результате удара также повредились жилые дома.

"Прокуроры и следственные полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными", - подчеркнули правоохранители.

Также 17 февраля россияне атаковали с дронов Днепропетровской области. Из артиллерии и беспилотников они ударили по Никопольскому району. В результате атаки пострадали шесть человек.

По данным ОВА, от российских атак подвергались также Марганецкая и Мировская общины. Повреждения получили несколько предприятий, инфраструктура, пять частных домов, хозяйственное сооружение, две заправки и один автомобиль.

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