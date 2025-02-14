На Кіровоградщині знищили термобаричну бойову частину ворожого безпілотник
На Кіровоградщині виявили один із збитих ударних дронів, які росіяни використали під час повітряної атаки по Україні
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Вибухотехніки обстежили бойову частину безпілотника вагою понад 50 кг, яка не здетонувала. Боєприпас із термобаричним та уламковим ефектом становив значну загрозу у разі вибуху.
Об’єкт знищили методом контрольованого підриву на безпечній від населених пунктів відстані.
Нагадаємо, на Київщині в полі впала новітня російська крилата ракета Х-69, вона не здетонувала. Сапери знешкодили ракету.
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
06 лютого 2025
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Дмитро Білоцерковець – співголова фракції "УДАР" в Київраді, радник мера столиці Віталія Кличка – розказав в інтерв'ю виданню RegioNews про те, чи готується політична сила мера Кличка йти на вибори, ч...
Розмови з росіянами не передбачається, – ОП про зустріч в Мюнхені
14 лютого 2025, 07:14У ГУР розповіли, як росіяни зірвали ротацію фахівців МАГАТЕ на Запорізькій АЕС
14 лютого 2025, 07:05До використання у ЗСУ допустили нові наземні роботи Spextr
14 лютого 2025, 06:50Українські бійці показали "зачистку" позицій окупантів під Вовчанськом
14 лютого 2025, 06:08У Харкові власниця благодійного фонду привласнила 2,5 млн гривень, зібрані на дрони для ЗСУ
14 лютого 2025, 05:43У Києві перекрили канал збуту зброї та боєприпасів
14 лютого 2025, 04:28Мюнхенська конференція-2025: чого чекати
14 лютого 2025, 04:25Фотографував переміщення військової техніки: жителя Закарпаття відправили під суд
14 лютого 2025, 04:07"Таких, хто в 1000 разів гірший за Потапа": відома українська акторка розкритикувала тих, хто гейтить репера за інтерв'ю Дудю
14 лютого 2025, 03:51
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?