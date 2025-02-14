Ночные удары по Харьковщине: пострадали 4 гражданских, среди них – подростки

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Сегодня ночью оккупационные войска атаковали Харьковскую область, нанеся удары по городам Богодухов и Купянск. В результате обстрелов повреждены частные дома и инфраструктура, четыре человека пострадали

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Около 01:40 вражеский беспилотник "Герань-2" упал в Богодухове. Обломки дрона повлекли за собой разрушение хозяйственного сооружения, повредили пять частных домов, трактор и автомобиль.

"Пострадали 18-летний молодой человек и 16-летняя девушка, получили острую реакцию на стресс", – говорится в сообщении.

Позже около 04:30 под огонь попал Купянск. Предварительно оккупанты ударили из реактивных систем залпового огня. Обстрел разрушил частный жилой дом и гараж, еще два дома получили повреждения.

Известно, что пострадали двое мужчин в возрасте 46 и 76 лет. Старшего из них госпитализировали в больницу.

Напомним, сегодня ночью российский беспилотник атаковал Сумы. Возник пожар.