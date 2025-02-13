На Куп’янському напрямку бригада "Помста" спалила російські гармати

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Бійці бригади "Помста" продовжують бити по ворожих цілях на Куп’янському напрямку. Захисники Харківщини завдають точних ударів по техніці та укріпленнях окупантів

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Днями РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" знищив три радянські причіпні гармати калібру 152 мм.

"Завдяки FPV-дронам на оптоволокні оператори влучно вразили цілі, позбавивши ворога важливих вогневих засобів. Це ще один удар по артилерійських позиціях противника, що ускладнює його подальші дії на фронті", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за тиждень воїни бригади "Помста" ефективно відпрацювали по ворожих цілях на Куп’янському напрямку. Підрозділ РУБпАК "Фенікс" показав яскраву підбірку ураження бойової техніки росіян.