На Запоріжжі прикордонники ефектно уразили укриття разом з окупантами

фото: ДПСУ

На Запорізькому напрямку аеророзвідники-прикордонники ефективно відпрацювали по позиціях російських окупантів

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Спочатку захисники зафіксували рух особового складу та місця укриття противника. Після цього оператори БпЛА нанесли ураження FPV-дронами.

"За підсумками роботи пілотів Державної прикордонної служби України – одне укриття інтервентів уражено, друге знищено разом з його мешканцями", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за тиждень воїни бригади "Помста" ефективно відпрацювали по ворожих цілях на Куп’янському напрямку. Підрозділ РУБпАК "Фенікс" показав яскраву підбірку ураження бойової техніки росіян.