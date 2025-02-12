У Генштабі розповіли, скільки росіян знищили за добу
Українські військові за минулу добу знищили 1150 російських окупантів та понад 370 одиниць озброєння і військової техніки росіян
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгення орієнтовно склали:
- особового складу - близько 853 030 (+1 150) осіб,
- танків - 10 023 (+9) од,
- бойових броньованих машин - 20 871 (+27) од,
- артилерійських систем - 22 976 (+53) од,
- РСЗВ - 1 276 (+1) од,
- засобів ППО - 1 061 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 24 919 (+164) од,
- крилатих ракет - 3 057 (+1) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 36 928 (+121) од,
- спеціальної техніки - 3 742 (+1) од.
Нагадаємо, на Запоріжжі прикордонники ефектно уразили укриття разом з окупантами.
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