На Купянском направлении "Феникс" сжег три российские пушки

фото: ГПСУ

Бойцы бригады "Месть" продолжают бить по вражеским целям на Купянском направлении. Защитники Харьковщины наносят точные удары по технике и укреплениям оккупантов

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

На днях РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" уничтожил три советских прицепных орудия калибра 152 мм.

"Благодаря FPV-дронам на оптоволокни операторы метко поразили цели, лишив врага важных огневых средств. Это еще один удар по артиллерийским позициям противника, что усложняет его дальнейшие действия на фронте", - говорится в сообщении.

Напомним, за неделю воины бригады "Месть" эффективно отработали по вражеским целям на Купянском направлении. Подразделение РУБпАК "Феникс" показало яркую подборку поражения боевой техники россиян.