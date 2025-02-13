На Купянском направлении "Феникс" сжег три российские пушки
Бойцы бригады "Месть" продолжают бить по вражеским целям на Купянском направлении. Защитники Харьковщины наносят точные удары по технике и укреплениям оккупантов
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
На днях РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" уничтожил три советских прицепных орудия калибра 152 мм.
"Благодаря FPV-дронам на оптоволокни операторы метко поразили цели, лишив врага важных огневых средств. Это еще один удар по артиллерийским позициям противника, что усложняет его дальнейшие действия на фронте", - говорится в сообщении.
Напомним, за неделю воины бригады "Месть" эффективно отработали по вражеским целям на Купянском направлении. Подразделение РУБпАК "Феникс" показало яркую подборку поражения боевой техники россиян.
ВСУ показали, как уничтожили в лесах Донецкой области редкий российский корабельный бомбометВсе новости »
12 февраля 2025, 10:55В Генштабе рассказали, сколько россиян уничтожили за сутки
12 февраля 2025, 08:04На Запорожье пограничники эффектно поразили укрытия вместе с оккупантами
12 февраля 2025, 07:45
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
06 февраля 2025
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Дмитрий Белоцерковец - сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете, советник мэра столицы Виталия Кличко — рассказал в интервью изданию RegioNews о том, готовится ли политическая сила мэра Кличко идти ...
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
В Тернопольской области директор автошколы требовал 250 долларов за сдачу экзамена
13 февраля 2025, 03:56На Николаевщине осудили парня, который изнасиловал 15-летнюю школьницу на глазах у ее бабушки
13 февраля 2025, 03:31Предлагал два варианта побега: на Львовщине будут судить организатора незаконной переправки мужчин
13 февраля 2025, 03:15На Сумщине "Стальная Граница" уничтожила FPV-дрон оккупантов, который обходит РЕБ
13 февраля 2025, 02:45На Полтавщине в 5 км от берега перевернулась лодка с пятью рыбаками
13 февраля 2025, 02:06Подарки для воображаемого друга: на Волыни задержали двух парней с пакетами для побега за границу
13 февраля 2025, 01:39В Хмельницком сгорело кафе: охранника заведения госпитализировали с ожогами
13 февраля 2025, 01:15На Полтавщине в реке под льдом обнаружили тело женщины
13 февраля 2025, 00:56В Хмельницком злоумышленник изнасиловал женщину, у которой требовал надуманные долги
13 февраля 2025, 00:39
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID