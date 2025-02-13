17:52  12 февраля
Германия готова возвращать в Украину мужчин, пытавшихся избежать мобилизации
17:09  12 февраля
Потеплеет, но не всюду. Синоптикиня дала прогноз на 13 февраля
18:30  12 февраля
До 30 тысяч пачек каждый день: в Хмельницком ликвидировали масштабную подпольную табачную фабрику
UA | RU
UA | RU
13 февраля 2025, 02:30

На Купянском направлении "Феникс" сжег три российские пушки

13 февраля 2025, 02:30
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

Бойцы бригады "Месть" продолжают бить по вражеским целям на Купянском направлении. Защитники Харьковщины наносят точные удары по технике и укреплениям оккупантов

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

На днях РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" уничтожил три советских прицепных орудия калибра 152 мм.

"Благодаря FPV-дронам на оптоволокни операторы метко поразили цели, лишив врага важных огневых средств. Это еще один удар по артиллерийским позициям противника, что усложняет его дальнейшие действия на фронте", - говорится в сообщении.

Напомним, за неделю воины бригады "Месть" эффективно отработали по вражеским целям на Купянском направлении. Подразделение РУБпАК "Феникс" показало яркую подборку поражения боевой техники россиян.

РФ война оккупанты Харьковская область БПЛА потери россиян Купянское направление ГПСУ
ВСУ показали, как уничтожили в лесах Донецкой области редкий российский корабельный бомбомет
12 февраля 2025, 10:55
В Генштабе рассказали, сколько россиян уничтожили за сутки
12 февраля 2025, 08:04
На Запорожье пограничники эффектно поразили укрытия вместе с оккупантами
12 февраля 2025, 07:45
Все новости »
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
06 февраля 2025
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Дмитрий Белоцерковец - сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете, советник мэра столицы Виталия Кличко — рассказал в интервью изданию RegioNews о том, готовится ли политическая сила мэра Кличко идти ...
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
В Тернопольской области директор автошколы требовал 250 долларов за сдачу экзамена
13 февраля 2025, 03:56
На Николаевщине осудили парня, который изнасиловал 15-летнюю школьницу на глазах у ее бабушки
13 февраля 2025, 03:31
Предлагал два варианта побега: на Львовщине будут судить организатора незаконной переправки мужчин
13 февраля 2025, 03:15
На Сумщине "Стальная Граница" уничтожила FPV-дрон оккупантов, который обходит РЕБ
13 февраля 2025, 02:45
На Полтавщине в 5 км от берега перевернулась лодка с пятью рыбаками
13 февраля 2025, 02:06
Подарки для воображаемого друга: на Волыни задержали двух парней с пакетами для побега за границу
13 февраля 2025, 01:39
В Хмельницком сгорело кафе: охранника заведения госпитализировали с ожогами
13 февраля 2025, 01:15
На Полтавщине в реке под льдом обнаружили тело женщины
13 февраля 2025, 00:56
В Хмельницком злоумышленник изнасиловал женщину, у которой требовал надуманные долги
13 февраля 2025, 00:39
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Все публикации »
Ростислав Павленко
Дмитрий Марченко
Татьяна Николаенко
Все блоги »