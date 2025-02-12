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12 лютого 2025, 00:17

Діставали людей з-під завалів: у поліції показали відео з наслідками удару росіян по Харківщині

12 лютого 2025, 00:17
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Фото: ДСНС
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У Нацполіції показали наслідки удару росіян по Харківщині, де поранення отримала 12-річна дитина. Спецслужби після атаки ворога розбирали завали та визволяли людей

Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.

Правоохоронці поділилися відео наслідків удару окупантів по Богодухівському району Харківської області. Зазначається, що правоохоронці продовжують документувати наслідки атаки ворога.

На відео, яким поділились поліцейські можна побачити, як працюють спеціальні служби. Зокрема, правоохоронці та рятувальники рятують людей з-під завалів. Також можна побачити, як медики забирають потерпілих, які отримали поранення через атаку росіян.

Нагадаємо, що атакували Харківщину КАБами росіяни 11 лютого приблизно в 11:10. Внаслідок удару окупантів постраждало щонайменше сім осіб. Серед них - 12-річний хлопчик.

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