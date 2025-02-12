Фото: ГСЧС

В Нацполиции показали последствия удара россиян по Харьковщине, где ранения получил 12-летний ребенок. Спецслужбы после атаки врага разбирали завалы и освобождали людей

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.

Правоохранители поделились видео последствий удара окупантов по Богодуховскому району Харьковской области. Отмечается, что стражи порядка продолжают документировать последствия атаки врага.

На видео, которым поделились полицейские, можно увидеть, как работают специальные службы. В частности, правоохранители и спасатели спасают людей из-под завалов. Также можно увидеть, как медики забирают пострадавших, получивших ранения из-за атаки россиян.

Напомним, что атаковали Харьковщину КАБами россияне 11 февраля примерно в 11:10. В результате удара оккупантов пострадали не менее семи человек. Среди них – 12-летний мальчик.