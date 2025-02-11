Росіяни завдали ударів на Харківщині, постраждала дитина
Окупанти завдали удари КАБами по Богодухівському району Харківської області. Поліція документує наслідки ворожої атаки
Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Харківської області.
"11 лютого в період часу з 11:10 до 11:20 військові рф завдали авіаудари керованими авіабомбами по Богодухівському району Харківщини", - йдеться у повідомленні.
Станом на 13 год. відомо про сімох постраждалих осіб, серед яких 12-річний хлопчик.
Внаслідок обстрілу у селищі Золочів зруйновані два приватних будинки, пошкоджені 11 домоволодінь та господарчі споруди.
"Тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості дістали семеро людей, серед яких 12-річний хлопчик. Троє постраждалих госпіталізовані до медичного закладу", - повідомили у поліції.
Нагадаємо, росіяни вночі запустили по Україні 124 дрони та 19 ракет. Внаслідок ворожої атаки постраждали Полтавщина, Чернігівщина, Харківщина та Черкащина.